Büyükşehir'den Üç İhale Birden
Büyükşehir Belediyesi 2017 yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi 2017 yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Farklı yerlerdeki yatırımlar için üç ayrı ihale yapıldı. Bu yatırımlardan birisi olan Talas ilçesine sosyal yaşam merkezi yapılması ihalesine altı firma katıldı.
2017 yılında her alanda rekor yatırımlar yapacak olan Büyükşehir Belediyesi bir taraftan temeller atıyor, bir taraftan da ihalelere devam ediyor. Talas'a yapılacak olan sosyal yaşam merkezinin ihalesi de altı firmanın katılımıyla yapıldı. Yaklaşık maliyeti 6 milyon 550 bin TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Karayapı İnşaat: 4 milyon 684 bin TL
Ahmet Taşkıner: 4 milyon 750 bin TL
Gazi Daşan: 4 milyon 834 bin TL
Tahir Kaya-Aydınlar İnşaat: 4 milyon 932 bin TL
Alp İnşaat: 4 milyon 998 bin TL
Necdet Yıldırım: 5 milyon 218 bin TL
Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ihalelerden birisi olan Bekir Yıldız Bulvarı Bağdat Caddesi ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı arasında iki adet köprü yapılması işi ihalesine ise 10 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 79 bin TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Sema Karataş: 2 milyon 900 bin TL
Kılıç İnşaat: 2 milyon 982 bin TL
Başaran İnşaat: 2 milyon 999 bin TL
Akra İnşaat: 3 milyon 39 bin TL
Veli Aydın İnşaat: 3 milyon 253 bin TL
Göker Gözütok: 3 milyon 286 bin TL
Mustafa Cingöz: 3 milyon 294 bin TL
Alp İnşaat: 3 milyon 399 bin TL
Safir Mühendislik: 3 milyon 477 bin TL
Muhlis Çelik-Öz Kahraman İnşaat Ortaklığı: 3 milyon 793 bin TL
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki bölgelerde otokorkuluk yapılması işi de ihale edildi. 1 milyon 360 bin TL yaklaşık maliyetle yapılan ihaleye dört firma katıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Şaban Hidayetoğlu: 888 bin 800 TL
Enver Zeki Eren: 896 bin TL
Çepaş Galvaniz: 984 bin 640 TL
Antakya Galvaniz: 1 milyon 500 bin TL
İhaleler, komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ