Büyükşehir'den sosyal medya çağrısı:

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyanın en etkin mecralarından Twitter'da açtığı yeni bir hesapla, İzmirlilerin kent yönetimine ilişkin görüş, öneri ve eleştirilerini yanıtlama süresini minimuma indirmeye başladı.

Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) tarafından 'izmirhim' kullanıcı adıyla açılan hesabın Belediye üst düzey yöneticilerine tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Buğra Gökçe, Twitter'in en fazla şikayet ve talebin oluştuğu, yanıt verilen bir alan olduğunu hatırlatarak, "Bir yıl içinde HİM'e gelerek bize ulaşan vatandaşlarımızın sayısı 54 bin iken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine ulaşım 11 milyon 700 bin kişi oldu. Sosyal medyadan bize ulaşan hemşehri sayımız da 12 milyon 356. Aralarındaki fark buradan da anlaşılabiliyor. O yüzden Twitter'da yeni bir hesap açıp hemşehrilerimizi hem yapılacak işlerle hem de sorunlarına getireceğimiz çözümlerle ilgili anında bilgilendireceğiz" dedi.