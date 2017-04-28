Büyükşehir'den Roman Vatandaşlar İçin Lokma Hayrı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekipleri yıkımı devam eden eski Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde demir toplayan Roman vatandaşlarlara lokma ikramında bulundu.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekipleri yıkımı devam eden eski Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde demir toplayan Roman vatandaşlarlara lokma ikramında bulundu. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 50 milyon liraya mal olan Yaş Sebze ve Meyve Hal'inin açılması için yıkım çalışmaları başlayan ve Çay Deresi Rekreasyon Alanı'na dahil edilecek olan eski Hal alanında demir toplayan Roman vatandaşlar için lokma döküldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur önceki gün demir toplayan Roman vatandaşları ziyaret etmiş ve sevgi seli ile karşılaşmıştı. Romanlara kolaylık dileyen Başkan Uğur, bugün de Roman vatandaşlar için yıkım yapılan alanda lokma döktürdü. Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekipleri tarafından lokmalar Roman vatandaşlara ikram edilirken, vatandaşlarda Başkan Uğur'a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda 1. Gündoğan Mahallesi'nde oturan Roman vatandaşlar için yaptırılan 34 adet ev sahiplerine düzenlenen tören ile teslim edilmiş, Romanların eski konutları ise davul ve zurna eşliğinde yıkılmıştı. - BALIKESİR