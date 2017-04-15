Büyükşehir'den 'Resimli Osmanlı Tarihi'

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Turgut Özakman'ın en popüler oyunlarından 'Resimli Osmanlı Tarihi' oyununu sahneye taşıdı.



Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde tiyatro severlere resimli Osmanlı Tarihi sunuldu. Turgut Özakman'ın yazdığı, Melih Cevdet Avşaroğlu'nun yönettiği oyun Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi.



Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen iki perdelik komedide Osmanlı'nın son dönemine farklı bir pencereden bakılıyor. - KAYSERİ