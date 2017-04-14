Büyükşehir'den Porsuk'ta Boğulmalara Karşı Önlemler

Porsuk Çayı, Sarısu ve sulama kanallarının kent içinden geçtiği bölümlerde meydana gelen boğulmalara karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korkulukları ve halatları yeniledi, set amaçlı çalı dikimi yapılarak, yüzlerce uyarı levhası yerleştirdi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Porsuk Çayı'nın kent içi geçişlerinde yaklaşık 10 km'lik kısmında taşkın kesiti oluşturularak, yatak ıslahı yaptı. Araç ve yaya köprüleri yenilendi, çevreleri dekoratif korkuluk, aydınlatma elemanlarıyla donatıldı ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Porsuk kıyısı kenar alanlarında zaman içinde hasar görmüş olan yaklaşık 500 metre uzunluğundaki alanda beton baba ve korkulukların can ve mal güvenliğine yönelik bakım ve onarımları tamamlandı.

Porsuk kenarı boyunca emniyetsiz ve tehlikeli olan eğimli alanlarda güvenlik önlemi olarak çalı gruplarının set amaçlı dikimine Fener Adası-Hisar Park konutları bölgesinden başlandığını belirten Büyükşehir yetkilisi, "Sümer Mahallesi Porsuk kenarı bölgesine kadar bu çalışmayı bitirdik. Köprübaşı ile Tülomsaş yaya köprüsü arasında bulunan Porsuk Çayı kıyısında su yüzey kotuna yakın taşkın kesitinde 3000 metre boyunca deforme olmuş ve eksik kalan halatların yenilenmesini sürdürüyoruz. Bu çalışmalarla birlikte kıyı güvenliği için Porsuk Çayı boyunca 134 adet 'Su Kenarına Yaklaşmak Tehlikeli ve Yasaktır' tabelası ile Porsuk Çayı üzerinde bulunan 20 iskele kenarına 'Suya Girmek Tehlikeli ve Yasaktır' tabelalarını yerleştirdik. Çalışma kapsamında Sarısu ve sulama kanalları boyunca da 103 adet 'Su Kenarına Yaklaşmak Tehlikeli ve Yasaktır' tabelası kıyı kenarlarına konuldu. İhtiyaç görülen yerlerde gerekli güvenlik önlemleri almaya devam edeceğiz" dedi.



