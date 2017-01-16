Büyükşehir'den Örnek Projeye Destek

Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gençleri madde bağımlılığı, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutup sporla buluşturmak amacıyla "Maddeye Bağlanma Spora Bağlan" adlı sosyal sorumluluk projesi hazırlandığı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden Muhammed Şefik Yılmaz ile Bilgehan Od'un "Maddeye bağlanma spora bağlan" sloganı ile başlattığı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'in proje danışmanlığını yaptığı örnek bir proje hayata geçiyor.



Proje ile gençler madde bağımlılığı, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutularak, sportif faaliyetler ve sosyal projelerle buluşturulacak.



- Proje toplantısı yapıldı



Antalya Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Akdeniz Üniversitesi, Antalyaspor ve Türkiye Futbol Federasyonunun desteklediği projenin toplantısı, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde yapıldı.



Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Büyükşehir Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sırrı Mustafa Mutlu, Antalya Halk Sağlığı Müdürü Murat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Antalya Müdürü Ahmet Köksalan, Proje Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Betül Ünal ve akademisyenler katıldı.



Toplantıda projenin amacı ve düzenlenecek faaliyet etkinlikleri hakkında fikir alışverişi yapıldı.



Projenin hedef kitlesi Antalya'da eğitim gören lise ve üniversite öğrencileri olarak belirlendi.



- Gençler sporla buluşacak



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünal, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutup sporla buluşturmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Gençler için sportif ve sosyal etkinlikler düzenlenecek. Ortaöğretim kurumlarında konunun uzmanları tarafından seminerler verilecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda lise ve üniversite öğrencilerimizden oluşan takımların yer alacağı bir futbol turnuvası gerçekleştirilecek. Proje ile gençlerimize örnek olacak sporcu ve sanatçılarımızı sosyal medyada buluşturarak #MaddeyeBağlanmaSporaBağlan ve #BizAntalyasporuz hashtagleri altında farkındalık yaratma amacındayız." ifadelerini kullandı.