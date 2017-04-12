Büyükşehir'den Mobil Sağlık Hizmeti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "Balıkesir Büyük Aile Oluyor" projesi kapsamında İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsis ettiği "Mobil Sağlık Tırı" ile vatandaşlar sağlık taramasından geçiriliyor. Sağlık tırı ile GGT, HPV, Kemik taraması, Mamografi ve şeker taraması yapılıyor.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin "Balıkesir Büyük Aile Oluyor" projesi kapsamında İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsis ettiği "Mobil Sağlık Tırı" ile vatandaşlar sağlık taramasından geçiriliyor. Sağlık tırı ile GGT, HPV, Kemik, Mamografi ve şeker taraması yapılıyor. İlk olarak Maltepe Mahallesi'nde vatandaşlara hizmet veren Mobil Sağlık Tırı, geçtiğimiz hafta İvrindi'de sağlık taramalarında bulundu. Sağlık Tırı bu hafta ise Gündoğan Mahallesi'nde hizmet vermeye başladı. Özel olarak hazırlanan mobil sağlık tırı, içinde yer alacak teknolojik tıbbi cihazlarla "mobil dijital hastane" işlevi görüyor. Tam donanımlı mobil hastane olarak çalışacak mobil sağlık tırında, çeşitli kanser türleri için testler de yapılabiliyor. Sağlık tırı ile İvrindi'de bugüne kadar 93 GGT, 146 HPV, 631 kemik taraması, 344 mamografi ve 601 şeker taraması gerçekleştirildi. Sağlık tırı Balıkesir'in sırasıyla 1130 mahallesinde vatandaşlara hizmet verecek. - BALIKESİR