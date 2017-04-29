Büyükşehir'den Kırkağaçlı Üreticiye Destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde üreticiye destek sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kırkağaç'ta arı yetiştiriciliği yapan 5 vatandaşa ana arı dağıtımı yaptı. Kırkağaç Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen dağıtım törenine Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, şube müdürleri ve üreticiler katıldı.

Ana arı dağıtımını geçtiğimiz yıldan beri sürdürdüklerinin altını çizen Bircan Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde yerelde kalkınmayı sağlayacak projeler üretmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl arı yetiştiricisine verdiğimiz ana arı desteğini bu sene de sürdürüyoruz. Ayrıca yetiştiricilere verdiğimiz eğitimlerle verimin arttırılmasını sağlıyoruz. Yıl boyunca da takip ediyoruz" diye konuştu.