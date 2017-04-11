Büyükşehir'den İdlib'e İlaç Yardımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Suriye'deki kimyasal saldırıdan etkilenen İdlib halkı için 168 bin TL değerinde 94 koli ilaç yardımında bulunuldu.



Esed Rejiminin yaptığı kimyasal saldırı sonucu yaralanan Suriyeli mağdurlara Malatya Büyükşehir Belediyesi de yardım eli uzattı. Suriye Savaşının başlangıcından günümüze sürekli olarak mazlumlara yardım çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, son olarak, İdlib'te mağdur olan Suriyelilere 94 koli ilaç gönderdi.



Konuyla alakalı olarak Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, toplam 6 bin 735 kutu ilaçtan oluşan yardımın maddi değerinin 168 bin 790 TL olduğu kaydedildi. Açıklamada, ilaçların, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Kesriklioğlu ile Sağlık İşleri Şube Müdürü Ahmet Ünver tarafından, mağdurlara ulaştırılmak üzere İHH Malatya yetkililerine teslim edildiği bilgisi verildi. - MALATYA