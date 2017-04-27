Büyükşehir'den Çocuklara Özel ve Anlamlı Kutlama

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği gençleri madde bağımlılığı, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutup sporla buluşturmayı amaçlayan "Maddeye Bağlanma Spora Bağlan" adlı sosyal sorumluluk projesi başlattı.



Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden Muhammed Şefik Yılmaz ile Bilgehan Od'un "Maddeye Bağlanma Spora Bağlan" sloganı ile başlattıkları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'in proje danışmanlığını yaptığı örnek proje anlamlı bir etkinliğe imza attı. 'Maddeye Bağlanma Spora Bağlan' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde çocuklar için renkli bir etkinlik düzenlendi.



Eğlence dolu saatler



Sevgi Evleri'nden gelen onlarca çocuk kendileri için hazırlanan özel alanda eğlence dolu bir gün yaşadı. Müzikler ve palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayan çocuklar için halat çekme, çuval yarışı gibi eğlenceli etkinlikler de yapıldı. Üniversite bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma Topluluğu ve Kitap Topluluğu'nun da destek verdiği etkinlikte çocuklara kitap hediye edildi. Ayrıca PTT'de etkinlikte stant açarak çocuklara 23 Nisan tebrik kartı dağıttı.



Hedef sağlıklı nesiller



Projenin kurucularından Bilgehan Od, gençlerin madde bağımlılığı, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutularak, sportif faaliyetler ve sosyal projelerle buluşturma hedefinde olduklarını belirterek, "Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını sportif etkinliklerle kutlayarak çocuklara güzel bir gün yaşatmak istedik. Hepsi burada çok mutlu ve eğleniyor. Gelecek nesillerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için proje çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



Etkinliğe katılan öğrencilerden Medine Nur Hakikat, palyaçolarla birlikte oyun oynadıklarını, yüzlerini boyadıklarını ve ip atladıklarını söyleyerek, "Hayatımdaki en mutlu günüm bugündü. Çok eğlendim" dedi. 8. Sınıf öğrencisi Melisa Alkan de, eğitici ve eğlenceli bir etkinlik olduğunu söyleyerek, "Yarışmalar çok eğlenceli geçti, bizler için farklı bir gün oldu. Çok teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA