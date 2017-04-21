Büyükşehir'den Çocuklara 23 Nisan Hediyesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 15 yaş ve altındaki tüm çocuklara 23 Nisan Pazar günü teleferiği ücretsiz yaptı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 15 yaş ve altındaki tüm çocuklara 23 Nisan Pazar günü teleferiği ücretsiz yaptı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 15 yaş ve altındaki tüm çocuklara 23 Nisan'da teleferiği ücretsiz yaptı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramda gönüllerince eğlenip mutlu bir gün geçirmeleri için teleferiğimizi ücretsiz yaptık. Tüm çocuklarımızın doyasıya eğleneceği bir gün diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ