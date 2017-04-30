Büyükşehir'den Çiftçilere Karpuz Tohumu Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 50 çiftçiye Kandıra karpuz tohumu desteğinde bulundu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra ilçesinde yetiştirilen ve kendine has aroması olan kandıra karpuzunun üretimini desteklemek için 50 çiftçiye karpuz tohumu desteğinde bulundu. Çiftçiye dağıtılan yüzde 50 destekli yüksek verimli karpuz tohumu çeşitleri ile karpuz üretiminin arttırılması, iyileştirilmesi ve verimliliği hedefleniyor. - KOCAELİ