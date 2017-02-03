Büyükşehir'den Buz Pateni Eğitimi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentte buz pateni sporunun gelişimi için Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bulunan süs havuzunu buz pistine dönüştürdü.



Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmayla, gece sıcaklığın sıfırın altında 25 derecelere kadar düştüğü kentte, Havuzbaşı'nda buzlama yapıldı. Buz pateni sporunun eğitimi için yapılan çalışma sonrası buz pisti 7'den 70'e herkesten yoğun ilgi gördü. Tamamen ücretsiz olan açık hava pistinde gençler, buz patenlerini alıp buza inebiliyor. Eğitmenlerin de sürekli hazır bulunduğu alanda çocuklara buz pateni eğitimi veriliyor. Sabah 10.00 seansı ile başlayan buz pateni keyfi akşam saatlerine kadar devam ediyor. Bir günde 300 vatandaşın yararlandığı buzda zaman zaman gösteriler de düzenleniyor.



Buz pateni eğitimi nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür eden Buz Pateni Eğitmeni Eren İlter, "Bu bölgede çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. İlgi oldukça yoğun Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Erzurumlular bu hizmetten çok memnun. Buz pateni yapmak isteyen vatandaşlarımıza paten verip onları buza indiriyoruz. Yardımcı antrenörler yeni kayanlara eğitimler veriyor. Sabah erken saatlerde çalışmalara başlıyoruz. Hava şartlarının uygun olduğu günlerde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Özellikle aileler için de özel seanslar var. Bu seanslara da vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - ERZURUM