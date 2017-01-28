Büyükşehir'den Boşnak Öğrencilere Anlamlı Gezi

Koceeli Büyükşehir Belediyesi, ülkelerinden kilometrelerce uzakta olan Boşnak öğrencilere, Boşnak Böreği ikram etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Uluslararası Öğrenci Birimi, Kocaeli'nde üniversite eğitimini sürdüren öğrencilere olan ilgisini sürdürüyor. Misafir öğrencilerin her türlü sorunuyla yakından ilgilenen Uluslararası Öğrenci Birimi, geçtiğimiz günlerde Boşnak öğrencilere anlamlı bir sürpriz yaptı. Düzenlenen Karamürsel gezisinde misafir öğrencileri, Karapınar Köyü'ne götüren Uluslararası Öğrenci Birimi, arkadaşlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Boşnak öğrenciler halen Boşnakça konuşulan köyde soydaşlarıyla karşılaşmanın mutluluğunu yaşarken, kendileri için açılan Boşnak böreğini gördüklerinde ise oldukça duygulandı. Öğrenciler, vatanlarından kilometrelerce uzakta bir köyde kendi kültürlerine özgü unsurları görmenin mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler köye girdikleri anda vatandaşlar tarafından sıcak ilgiyle karşılandı. Öğrencileri en çok etkileyen ise vatandaşların kendileriyle Boşnakça konuşması oldu. Buranın bir Boşnak köyü olduğunu öğrenen misafir öğrenciler, kendi dillerinin konuşulmasına çok sevindi. - KOCAELİ