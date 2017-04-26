Büyükşehir'den Baklan'a Yatırımlar

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Balkan ilçesindeki yatırımları inceledi.



Denizli'nin Baklan ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin ilçedeki yatırımlarını inceledi. 121 Dev Proje kapsamında yapımına başlanan Baklan Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisi'ni inceleyen Başkan Osman Zolan, tesisin kısa sürede hayata geçeceğini duyurdu. İçerisinde 1 kapalı pazar yeri, 1 konferans salonu, 1 kent terası, 2 apart, 1 kafeterya, 1 ofis, 9 iş yeri, 2 atölye sınıfı ve 1 depo bulunan tesisin Baklan'da büyük bir eksikliği gidereceğini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Baklan Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisi'nin hayata geçmesinin ardından ilçe halkının modern kültür ve ticaret merkezinde birçok sosyal imkana sahip olacağını söyledi.



Gökpınar Parkı'na tam not



"Denizli merkezde ne varsa ilçelerde de o olacak" sloganıyla yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Gökpınar Parkı'nı da inceledi. Sosyal tesis, çocuk oyun alanları ve piknik alanlarının olduğu parkın Baklanlılara güzellikler getirmesini dileyen Başkan Zolan, "Baklan'ın en güzel yerinde yaptığımız parkta vatandaşlarımız hem dağ havası alıyor hem de Baklan Ovası'nı seyretme imkanı buluyor" dedi.



"Baklan'ın alt yapısı baştan aşağı yenilenecek"



"Baklan'a yatırımın büyüğü geliyor" diye müjde veren Başkan Osman Zolan, "Baklan'ın alt yapısını baştan aşağı değiştirmek istiyoruz. Baklan'da 100 yıl alt yapı sorunu olmasın. Torunlarınızın torunu artık alt yapı sorunu yaşamasın istiyoruz. Baklan'da alt yapı çalışmaları ile 37 kilometre içme suyu hattını yenileyeceğiz. 40 kilometre kanalizasyon hattı döşeyeceğiz. Bunların yanında yaşanan su baskını mağduriyetlerini önlemek içinde yağmur suyu hatları döşeyeceğiz. Bunlarla birlikte artıma tesisimizi de inşa edip Baklan'da alt yapı ile ilgili ne eksik varsa baştan aşağıya tamamlayacağız." - DENİZLİ