Büyükşehir'den Baklan'a Kültür Merkezi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Baklan Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisi inşaatının başladığını müjdeledi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, Baklan ilçesinde önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın 121 Dev Projesi kapsamında hayata geçirilecek Baklan Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisi projesinde çalışmalar başladı. Kısa süre içerisinde bitirilmesi planlanan proje; Baklan sosyal yaşamına alternatif kazandırarak, vatandaşlar için büyük kolaylıklar getirecek. 3 bin 750 metrekare alan içerisinde 2 bin 200 metrekare inşat alanına sahip proje kapsamında 1 kapalı pazar yeri, 1 konferans salonu, 1 kent terası, 2 apart, 1 kafeterya, 1 ofis, 9 iş yeri, 2 atölye sınıfı ve 1 depo inşa edilecek. Baklan Kültür ve Sosyal Tesisisin hayata geçmesinin ardından ilçe halkı, modern kültür ve ticaret merkezinde birçok sosyal imkana sahip olacak.



"Çevre ilçelere de hitap edecek"



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli merkezinde olduğu gibi ilçelerde de sosyal ve kültürel yatırımlara imza attıklarını vurgulayarak, "İlçelerde yaşayan vatandaşlarımızın da sosyal hayatına yeni bir alternatif sunarak, yaşadıkları yerlerde daha mutlu olmalarını istiyoruz. 121 Dev Proje kapsamında hizmete açacağımız Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisi, Baklanımıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. 19 ilçemizin tamamında vatandaşlarımızın rahat, huzurlu ve refah içinde yaşaması için gece gündüz çalışmaya devam edip inşallah tüm ihtiyaçları gidereceğiz" dedi. - DENİZLİ