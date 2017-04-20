Büyükşehir'den, Akciğer Solunum Testi Uygulaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Meydanında kurduğu çadırda vatandaşlara Akciğer solunum testi uygulaması başlattı.



Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşların tansiyon ölçümü ile Akciğer solunum testi yapılıyor. Efelerden sonra 17 ilçede de yapılacak olan akciğer testine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, uzun kuyruklar oluşturdu. Aydın il genelinde 100 bin kişinin akciğer testi yaptırması bekleniyor.



Vatandaşlar sağlıktan daha önemli hiçbir şeyin olmadığını söyleyerek, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler. - AYDIN