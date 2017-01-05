Büyükşehir'den 7 Ayda Bin 500 Kilometre Yol Çizgisi

Ankara Büyükşehir Belediyesince, kış aylarında güvenli yolculuğun sağlanması amacıyla 25 ilçede bin 500 kilometre yol çizgisi çizildi, yollara bin 700 trafik işaret sembolü yerleştirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış aylarında güvenli yolculuk edilmesi için Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki 25 ilçede aralıksız çalışıldı. Güvenli yolculuk için en önemli yol gösterici olan çizgi ve şeritleme çalışmaları kapsamında, başkent yollarında geçen yıl Nisan'dan kış başlangıcına kadarki 7 ayda, bin 500 kilometre çizgi çizildi.





Yol çizgilerinin yanı sıra yaya ve okul geçidi ile kavşak yaklaşımlarında kullanılan işaretlemelerin fark edilebilirliğini artırmak amacıyla da asfalt üzerine bin 700 trafik işaret sembolü ve bin 500 Büyükşehir Belediyesi logosu yerleştirildi.



Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, ilçelerdeki yol çizgilerinin, yaya ve okul geçitleri ile kavşaklarda kullanılan işaretlemelerin fark edilebilirliğini artırmak amacıyla çalıştıklarını aktardı.



Yol çizgi ve şerit çalışmalarının, yolları güvenli kılan, sürücüyü yönlendiren en önemli yol güvenlik önlemleri arasında yer aldığı ifade eden Üçpınar, çizgiler için kaliteli ve en iyi görüşü sağlayacak malzemelerin kullanıldığını, çizgilerin asfaltın niteliğine göre 6 ay ile 2 yıl garantili, uzun ömürlü boyayla çekildiğini kaydetti.



Gece görünürlüğü için uygun, reflektif özellikli ve Avrupa Birliği ile Karayolları Genel Müdürlüğünün öngördüğü standartlardaki boyaları seçtiklerini vurgulayan Üçpınar, "Caddelere uzun ömürlü termoplastik-kalıcı boya, yaya geçitlerine ise tırtıklı, hız kesme özelliğine sahip 'çift kompenantlı-yükseltili' boya seriliyor. Asfaltı yeniden atılacak yollarda da geçici olarak soğuk boya kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.