Büyükşehir'den 2016'da 34 Milyonluk Sulama ve Gölet Yatırımı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla tarıma ve tarım projelerine destek vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

Konya genelinde bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi ve kırsal alanlarda yaşayanların desteklenmesi için fide ve fidan desteklerinin yanında sulama yatırımlarına da büyük önem verdiklerini hatırlatan Başkan Akyürek, bu kapsamda 2016 yılında 27 adet gölet ve sulama yatırımını hayata geçirdiklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı eliyle yürütülen sulama ve gölet yatırımlarında KOP İdaresi kaynaklarının da kullanıldığını kaydeden Başkan Akyürek, bu kapsamda Konya'nın muhtelif ilçe ve mahallelerinde, bakım, onarım ve enerji nakil hattı inşaatı harcamaları ile birlikte 2016 yılında 34 milyonluk sulama yatırımı yapıldığını ifade etti.

İlçelere yapılan bu yatırımlarla ürün kalitesi, çeşitliliği ve miktarında artış sağlanacağını, artı bir katma değer girişi olacağını vurgulayan Başkan Akyürek, sulama ve gölet yatırımlarını 2017 yılında artırarak sürdüreceklerini dile getirdi.