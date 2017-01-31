Büyükşehir'de Sosyal Denge Tazminatı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bem-Bir-Sen ile sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzaladı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a teşekkür eden Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Büyükşehir'deki alttan üste kadar tüm personelin ekip ruhu içerisinde çalıştığını söyledi. Belediye personelinin Başkan Uğur ile ekip ruhu içerisinde çalıştığını ifade eden Turbay, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde her şeyi ile bir ekip ruhu var. Balıkesir'e hizmet eden bir ekip var. Bu anlamda gurur duyuyorum. Başkanımızı yıllardır Ankara'dan tanıyorum. İşveren olarak gereğini yerine getirmiştir. Bu anlamda arkadaşlarımızın da gayretleri devam ediyor" diye konuştu.



Sözleşmenin Balıkesir'e hayırlı olmasını dileyen Başkan Uğur, "Sözleşmemiz çalışanlarımıza, belediyemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ülkemizdeki çalışma başarışı çok önemli. Bu çalışma barışının devam etmesi, ülkenin huzur ve güven içerisinde yoluna devam etmesini istiyoruz" dedi. - BALIKESİR