Büyükşehir'de İhaleler Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi hemen her gün bir ya da birkaç ihale yaparak yatırımlarını sürdürüyor. Bu kez Erkilet ve Argıncık Mezarlıklarına mezar yapım işi ihalesi yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi'nde Erkilet ve Argıncık mezarlıklarında yeni mezar açılması için yapılan ihaleye beş firma katıldı. 1 milyon 341 bin TL yaklaşık maliyetle yapılan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:



Aydın İnşaat: 677 bin TL



Sait Bozdoğan: 705 bin TL



İpek Mühendislik-İsa Akdeniz İş Ortaklığı: 724 bin TL



Yeniden Yapı: 741 bin TL



Göker Gözütok: 748 bin TL



İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ