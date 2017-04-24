Büyükşehir, Daha Güvenli Yol İçin Çalışıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaptığı asfalt çalışmalarıyla birlikte yollarda güvenliği sağlayacak uyarı levhalarını da ekliyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından fosforlu malzemeden yapılan ve Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanlarında yer alan yollarda çalışma yapılıyor.

Konuyla ilgili bilgiler aktaran Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, "İl genelinde sorumluluk alanlarımızda bulunan yollarda güvenliği sağlamak amacıyla uyarı levhaları çakıyoruz. Yol kenarlarına yapılan bu çalışma fosforlu malzeme olması sebebiyle de yolcu ve sürücü güvenliğini de büyük ölçüde sağlamış oluyor. Mevcut 1 aracımızın ardından daha fazla çalışma yapabilmek adına 1 araç daha aldık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde güvenli yolculuk için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.