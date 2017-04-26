Büyükşehir Çocuklara Matematiği Sevdirecek

Büyükşehir Belediyesi çocuklara matematiği sevdirmek adına çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Harika Matematik sergisini Kayseri'ye getirdi. Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde kurulan sergi 28 Nisan Cuma gününe kadar gezilebilecek.



Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK'e bağlı Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri çocukların zihnen ve bedenen daha sağlıklı olması için çalışmalarını sürdürüyor. Matematiğin eğlenceli yönünü gösteren ve çeşitli oyunlarla matematiği sevdiren Harika Matematik Sergisi, Genç KAYMEK'in katkıları ile Kayseri'ye geldi.



24 Nisan'dan bu yana Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde kurulu olan Harika Matematik sergisini 7-13 yaş grubu çocuklar ücretsiz olarak gezebiliyor. Sergiyi 49 okuldan yaklaşık 5 bin öğrencinin gezeceği belirtildi.



Matematiğintemel konularının eğlenceli ve interaktif şekilde işlendiği,İlk ve ortaokul matematik dersi öğretim programına da uygun olan sergi, özel tırlarla Kayseri'ye geldi. Sergide "Dans Eden Geometri", "Haydi Yuvarla", "Kule Yapalım", "Aynadaki Kim" ve"Dev Küp" oyun alanları ile "Da Vinci Learning" atölye çalışmaları ve "Da Vinci Learning Mobil Sinema" yer alıyor. Sergi 28 Nisan Cuma gününe kadar gezilebilecek. - KAYSERİ