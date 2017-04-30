Büyükşehir, Çocuk Trafik Eğitim Parkını Yeniledi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, okul çağındaki çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmaları amacıyla 1998 yılında yaptırdığı çocuk trafik eğitim parkı, baştan aşağı yenilenerek tekrar hizmete açıldı.



Kurtuluş Parkı içerisinde 3 bin metrekarelik bir alana kurulu olan çocuk trafik eğitim parkının yenilenen eğitim binası, pist asfaltı ve kaldırımları, döner-ışıklı ve ışıksız kavşakları, yaya geçitleri, trafik levhaları ve akülü araçları, konuklarını yeniden ağırlamaya başladı. Ankara'da eğitim veren okulların ücretsiz olarak yararlandığı parktan, bugüne kadar bin 354 okuldan yaklaşık 40 bin öğrencinin eğitim aldığını bildiren yetkililer, tamamen yenilenen parktan eğitim öğretim dönemleri içerisinde öğrencilerin yararlanmaya devam edeceğini söylediler. Yetkililer, okulların '507 15 38' numaradan randevu alabileceklerini kaydetti.



Küçük yaşta trafik kurallarını öğrenebilmeleri amacıyla öğretmenleriyle birlikte parka gelen çocuklar, trafikle ilgili kuralları teorik ve akülü arabalarla uygulamalı olarak öğrenirken, keyifli anlar yaşıyorlar. Uzman eğitmenler tarafından eğitilen çocuklar, trafik işaretlemelerinden trafik ışıklarına ve yaya geçitlerine kadar her türlü trafik unsurunun düşünüldüğü minyatür parkur çalışmasından önce, sınıfta teorik ders alıyorlar. Daha sonra uygulamalı eğitime geçen çocuklar, karşıdan karşıya geçerken yapılması gerekenler, sinyalizasyon kuralları, bisiklet kullanım kurallarını öğreniyorlar. Çocuklar son olarak akülü araçlarla direksiyon başına geçerek, sürücülerin uyması gereken kuralları tatbik ediyorlar.



Okul binası, pazar yeri, üst geçitler ve trafik levhalarıyla geniş bir alanda eğitime tabi tutulan çocuklar bir yandan eğlenirken diğer taraftan temel trafik kuralları hakkında bilgiler alıyorlar. Trafik kurallarına özen göstermeyi, trafikte can güvenlikleri için neye dikkat etmeleri gerektiği öğretilen çocuklara ayrıca ikram ve hediyeler veriliyor. - ANKARA