Büyükşehir, Çevre ve Halk Sağlığına Önem Veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, haşerelere yerinde müdahale ediyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler vektör ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Vektör mücadelesi hizmeti kapsamında; yaz dönemi boyunca vektör üreme potansiyeli olan alanlarda larva ve ergin haşerelerin soğuktan korunmak amacıyla yer altı sistemlerinde sığınmasından dolayı saklandıkları yer altı bölgeleri ilaçlama yapılıyor. Kış aylarında soğuktan korunmak için saklanan ve yuvalanan haşerelere saklandıkları bölgelerde temel fog cihazı ile müdahale ediliyor.



Ekipler sisleme yöntemi ile kapalı dereler, logarlar, fosseptikler, kapalı kanal ve kanaletler, kapalı sulama kanalları, arıtma tesisleri, mezbahaneler, yağmur suyu kolektörleri, İSU kanalları, Telekom kanalları, terk edilmiş binalar, bodrumlar, köprü altlarında çalışmalar gerçekleştiriyor. İlaçlama çalışmaları yapılırken kullanılan malzemeler ile çevre ve halk sağlığı korunuyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen ürün ve yöntemlerin kullanıldığı ilaçlama çalışmaları ile yaz döneminin rahat geçmesi amaçlanıyor. - KOCAELİ