Büyükşehir, Bilişimde De Bir İlki Gerçekleştirdi

Türkiye'de sadece 10 veri merkezinde bulunan bu sertifika ile veri merkezinin her türlü siber saldırı, doğal afet, felaket ve benzeri olağanüstü hallerde yüzde 99.99 oranında sürdürülebilir hizmet vermesi tescillenmiş oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, söz konusu sistem için 500 kilometrelik fiberoptik kablo altyapısı sağlandığını belirterek, araç takip sisteminden şehir kameralarına, Alzheimer hastalarına verilen sevgi çiplerinin takibinden çevre ve enerjiyle ilgili tüm verilerin kesintisiz şekilde izlenip, depolandığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlendiği 'Verimlilik Proje Ödülleri' yarışmasında; birimlerin anlık araç ve sürücü taleplerini karşılayan, atıl makine ve sürücü kapasitesini minimize eden, makine ve sürücü kullanımının izlenmesine imkan tanıyan 'Makine ve Sürücü Verimliliğini Artırma Projesi' ile Kamu Kategorisi'nde 2. olan Büyükşehir Belediyesi, bilişim alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla teknolojiye yatırımı da hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin, yeni hizmet binasında kurduğu veri merkezi, dünya üzerinde akredite kuruluş olan Uptime Institute tarafından TİER3 sertifikası almaya hak kazandı. Türkiye'de sadece 10 kuruluşta bu sertifika bulunurken, Büyükşehir Belediyesi söz konusu sertifikayı alabilen ilk belediye oldu.

Ayakta kalma oranı yüzde 99.98

"TIER" sertifikalarına sahip veri merkezi doğal afet, felaket ve benzeri olağanüstü hallerde dahi elektrik, soğutma, fiziksel güvenlik, yangın, bina sağlamlığı ve network altyapısı gibi konularda ayakta kalabileceğinin ve kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam edebileceğinin yeterlilik ve yetkinlik seviyesini gösteriyor. Söz konusu olağan dışı durumlarda bile sistemin ayakta kalma onarının en az yüzde 99.982 olması gerekirken, Büyükşehir Belediyesi Veri Merkezi de aldığı sertifika ile sürdürülebilir hizmeti tescillemiş oldu. Araç takip sistemi, Alzheimer hastalarının sevgi çipleri ile takibi, şehir kameraları, kurum içi yazışmalar, çevre ve enerji ile ilgili verilerin de depolandığı veri merkezi, uzun yıllar Bursa'ya hizmet verecek şekilde tasarlanırken, sistemin sağlıklı işlemesi için yaklaşık 500 kilometrelik fiberoptik kablo altyapısı sağlandı.

Altyapısı en güçlü şehir

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ve uluslararası sertifikaya sahip veri merkezini yerinde inceleyip, çalışma sistemi hakkında Daire Başkanı Kemal Alioğlu'ndan bilgi aldı. Bursalılara kaliteli ve kesintisiz hizmet sağlanması amacıyla teknolojinin tüm yeniliklerini kullanıp, sistemleri buna göre geliştirdiklerini belirten Başkan Altepe, uzun yıllar Bursa'ya hizmet verecek veri merkezinin de bu amaç doğrultusunda kurulduğunu kaydetti. Yaklaşık 500 kilometrelik fiberoptik kablo ağı ile altyapı en güçlü şehirlerin başında Bursa'nın geldiğini hatırlatan Başkan Altepe, "Sistemin en iyi şekilde kumanda edilmesi, güvenli çalışması için belediye bünyesinde birimler oluşturuldu. Kurduğumuz Veri Merkezine sertifika alan tek belediye biz olduk. Bu sertifika doğrultusunda sistem odaları dizayn edildi. Sistemin sürdürülebilir, kesintisiz olması için bu konuda yüzde 99.99 süreklilik sağlayan modern bir sistem kurmuş olduk. Her türlü siber saldırılara da karşı korunması, güvenli bir şekilde hizmetin sürdürülmesi için gerekli sistemler kuruldu" dedi.

Verimlilik artıyor

Bilgi teknolojilerinin kullanımı ile verimliliğin de sürekli arttığını dile getiren Başkan Altepe, "Araç takip sistemi projesiyle geçtiğimiz yıl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ödül almıştık. Yine bu alanda öncü ve örnek bir çalışma hayata geçirdik. Islak imzadan elektronik imzaya geçiş, birimler arası iletişim, evrak geliş gidişlerinin ortadan kaldırılması, halka irtibatın yine dijital ortamda sağlanması verimlilik adına önem taşıyor. Kent güvenliği için büyük önem taşıyan 54 şehir kamerası, Alzheimer hastalarının sevgi çipleri ile takibi, yurt içinde tüm hizmet araçlarının takibi, çevre ve enerji ile ilgili tüm veriler bu merkezde depolanıyor. Tüm veriler de buradaki sistem orasından anlık takip edilebiliyor" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI