Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor-Fatih Karagümrük: 0-1





STAT: Kazım Karabekir



HAKEMLER: Ercan Hellaç (x), Sedat Yavanoğlu (xx), Kerem Yükünç (xx)



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Evren (x)- Murat (x), Fırat (xx), Kemal (xxx), Sinan (xx), Fatih Gül (x) (Dk.81 Ferit), Mustafa Kayabaşı (xxx) (Dk.70 Eslem xx), Erdem Koçak (xxx), Halil İbrahim (x), Ersel Aslıyüksek (x), Erhan Çelenk (x) (Dk.61 Mert Nobre x)



FATİH KARAGÜMRÜK: Birkan (xx)- Erdinç (xx), Mert (xx) (Dk.79 Erkan xx), Muhammed (xx), Yavuzhan (xxx), Eren (xxx) (Dk.88 Batuhan), Ercüment (xx) (Dk.62 Ufuk xx), Kemal (xx), Taner (xxx), Ömercan (xx), Feyyaz (xx)



GOL: Dk.50 Eren (Fatih Karagümrük)



SARI KART: Kermal, Ersel, Murat (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Muhammed, Erdinç (Fatih Karagümrük)



SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, soğuk bir havada konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi.



10'uncu dakikada, Murat sağ kanattan hızla rakip ceza alanına girdi ve ortaladı. Ersel, boş pozisyonda topu Kaleci Birkan'a teslim etti.



11'inci dakikada, Ercüment Kaleci Evren'le karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Evren topu kornere çeldi.



13'üncü dakikada, Ersel'in uzaktan şutunu Birkan güçlükle uzaklaştırdı.



26'ncı dakika Erhan sağdan gelişten atakta Ersel'i gördü. Ersel'in şutu üst direkten avuta gitti.



39'uncu dakikada Mustafa Kayabaşı, Murat'ı kale sahasında topla buluşturdu. Murat topa vurmakta gecikince takımını bir golden etti.



45'inci dakikada Kemal'in pasında Ersel, penaltı noktasında Fatih'i topla buluşturdu. Ancak Fatih topu auta attı.



50'inci dakikada ceza alanı içinde karambolde topla son buluşan Eren, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



51'inci dakikada Erhan'ın pasıyla kale sahasına giren Ersel, topu Kaleci Birkan'a çarptırdı.



63'üncü dakikada Mert Nobre'nin indirdiği topu Ersel kaleye yolladı. Kaleci Birkan, topu kornere çeldi.



- Erzurum