Büyükşehir Belediyesinin Masa Tenisi Turnuvası

Büyükşehir Belediyesinden masa tenisi turnuvası sona erdi.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin, çalışanlarına yönelik düzenlediği masa tenisi turnuvasının üçüncüsü gerçekleştirildi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen masa tenisi turnuvası, Merkez Spor Salonu'nda yapıldı.



Çalışanların kurum içi iletişim ve dostluk bağlarını güçlendirmek, personeli spor yapmaya teşvik etmek amacıyla tüm daire başkanlıklarının yer aldığı masa tenisi turnuvasına Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 17 daire başkanlığının oluşturduğu 25 takımda toplam 100 personel katıldı.



Turnuvanın tamamlanmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.