Büyükşehir Belediyesinden Uçurtma Şenliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı çocuklara yönelik düzenlendiği etkinlikler kapsamında Sur ilçesi Kırklar Dağı'nda uçurtma şenliği gerçekleştirdi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarıyla birlikte dezavantajlı çocuklara yönelik bir dizi etkinlikler organize ediyor. Etkinlikler kapsamında Sur ilçesi Kırklar Dağı'nda uçurtma şenliği düzenlendi. Şenliğe, 8-14 yaş arası dezavantajlı 70 çocuk katıldı. Eğitmenler eşliğinde servis araçlarıyla Sur ilçesi Kırklar Dağı'na gelen çocuklar, ilk etapta gruplara ayrılarak eğitmenlerin rehberliğinde kendi uçurtmalarını hazırladı. Rengarenk uçurtmaların hazırlanmasının ardından çocuklar, doğada gönüllerince uçurtma uçurdular. Etkinlik sonunda çocuklara öğle yemeği ikram edildi. - DİYARBAKIR