Büyükşehir Belediyesinden Sığınmacılara Yardım

Malatya Büyükşehir Belediyesi başta Türkiye'ye sığınan Suriyeliler olmak üzere bölgedeki sığınmacılara son 3 yılda 4,6 milyon lira sosyal yardımda bulundu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ülkelerindeki savaş veya iç karışıklıklar nedeniyle göçmen durumuna düşen komşu ülke vatandaşlarına kucak açan Türkiye, 3 milyonun üzerinde mülteciyi misafir ederken, Malatya Büyükşehir Belediyesi-vatandaş işbirliğinde de sığınmacılara önemli yardımlar yapılıyor.



Malatya Büyükşehir Belediyesi, başta Türkiye'ye sığınan Suriyeliler olmak üzere, bölgedeki sığınmacılara 2014-2016 yılları arasında 4,6 milyon lira sosyal yardımda bulundu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın yakından ilgilendiği yardımlar, sığınmacıların en çok ihtiyaç duyduğu kalemlere göre gerçekleştiriliyor.



Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen sosyal yardımlarda, Malatya'daki sığınmacılar aile büyüklüğüne göre 2 kategoride değerlendiriliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, son 3 yılda, 920 bin lira değerinde gıda, 557 bin lira değerinde ekmek, 45 bin lira nakdi, 3.1 milyon liralık ilaç olmak üzere 4 milyon 622 bin liralık sosyal yardım yaptı.



Yapılan yardımların bazıları ikamet edilen evlere, bazıları Türkiye genelindeki kamplara, bazıları da sivil toplum kuruluşları aracılığıyla komşu ülkelere gönderildi.



Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardımlara vatandaşlar tarafından da büyük katkı sağlandı. 4.6 milyon liralık yardımlarda en büyük tutar olan 3.1 milyon liralık ilacın 1.8 milyon liralık kısmı vatandaşlardan gönüllü olarak toplanan ilaçlardan karşılandı.