Büyükşehir Belediyesinden İhale

Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan doğu-batı aksının en önemli yollarından biri haline gelen Bekir Yıldız Bulvarı'nın üçüncü etap çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da bulvar üzerindeki sanat yapılarına devam ediyor. Bekir Yıldız Bulvarı üzerine köprü yapılması ve mevcut menfezlerin uzatılması işi ihale edildi.



Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık maliyeti 1 milyon 892 bin TL olan Bekir Yıldız Bulvarı Zafer Caddesi ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı arasında köprü yapılması ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki mevcut menfezlerin uzatılması işi için ihale yaptı. İhaleye dokuz firma katılarak teklif verdi.



İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:



Kılıç İnşaat: 1 milyon 443 bin TL



Akra İnşaat-Ramazan Akkoyun: 1 milyon 447 bin TL



İpek Mühendislik: 1 milyon 495 bin TL



Kamil Mert Sungur: 1 milyon 496 bin TL



Başaran İnşaat: 1 milyon 499 bin TL



Mustafa Cingöz: 1 milyon 589 bin TL



Sema Karataş: 1 milyon 618 bin TL



Göker Gözütok: 1 milyon 637 bin TL



Çelikler İnşaat-Öz Kahraman: 1 milyon 797 bin TL



İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ