Büyükşehir Belediyesinden "Halep" Dolandırıcıları Uyarısı

Antalya'da, Antalya Büyükşehir Başkanlığının adı kullanıIarak Halep'e yardım kampanyası için iş adamlarından para toplayarak, dolandırıcılık yapıldığı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Antalya Valiliğinin izni ile Suriye'deki iç savaş sebebiyle Halep kentinde açlık çeken ve yardıma ihtiyacı olan bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere nakdi ve ayni yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.



Açıklamada, bir ay sürecek kampanya kapsamında bugüne kadar toplanan yardımlarla 9 tırdan oluşan yardım konvoyunun Halep'e ulaştırıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



"Bu süreçte, insani yardım kampanyasının adını kullanarak, yardımsever halkımızı dolandırmak isteyen kötü niyetli kişilerin türediği belirlenmiştir. Bu kişilerin telefonla aradıkları iş adamlarına kendilerini Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri olarak tanıtıp, Büyükşehir Belediye Başkanının selam ve yardım ricasını ileterek para talep ettikleri tespit edilmiştir. Sahte cep telefonu numarası kullanan bu dolandırıcılar, sahte hesap numarası vererek, yardım paralarının bu hesaba aktarılmasını istemektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesinin yardım kampanyaları için vatandaşlarımızı telefonla arayarak, para talep etme gibi bir uygulaması hiç olmamıştır."



Açıklamada, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmaları ve dolandırıcılara itibar etmemeleri istendi.