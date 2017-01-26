Büyükşehir Belediyesinden Girişimcilere Eğitim Desteği

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR ve KOSGEB'in (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) ortaklaşa düzenlediği Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı devam ediyor.



Bireylerin iş hayatına aktif katılımlarını sağlamak, girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasına yardımcı olmak, iş fikirlerini hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitim programı ile 2017 yılında 425 kişiye eğitim verilmesi planlanıyor.





Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde 25'er günlük gruplar halinde yapılan ve her biri 4 gün süren eğitim programı ile girişimcilere iş fikirlerini hayata geçirmeleri için izleyecekleri yol, KOSGEB'e hibe başvurusunda bulunurken hazırlayacakları proje hakkında gerekli eğitimler düzenleniyor. Eğitim programını başarıyla tamamlayanlara da sertifika veriliyor.





Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR ve KOSGEB'in 2016 yılında ortaklaşa düzenledikleri eğitim programına 350 girişimci katılmıştı.