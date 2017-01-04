Büyükşehir Belediyesinden Evde Bakım Hizmeti

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Koordinasyon Merkezi, 740 kişiye evde bakım hizmeti verdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 121 Dev Proje kapsamında 10 Haziran 2016 tarihinde faaliyetine başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Koordinasyon Merkezi'nin çaresizlere çare olduğu belirtildi.



Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen yaşlı, engelli, yatalak ve maddi durumu yetersiz vatandaşların, kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarının 8 araç ve 30 personel ile karşılandığı bildirilen açıklamada, merkezin 0 (258) 377 20 12 numaralı çağrı hattına 7 ayda toplam 940 başvuru yapıldığı kaydedildi.



Açıklamada, "Yapılan değerlendirme sonucu 740 kişiye, ihtiyaç ivediliğine göre 15 gün, 1 ay ve 2 aylık periyotlarda 2 bin 511 kez evde bakım hizmeti verildi. 761 kişiye ise kişisel bakım hizmeti sunuldu." denildi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sosyal belediyecilik alanında Türkiye'ye örnek uygulamalar gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Yaşlı, engelli, yatalak ve maddi durumu yetersiz olup kişisel bakımı ve ev temizliğini yapamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dertlerine çare olmaya gayret ettiğimiz bu güzel insanların hayır dualarını almak bizlere güç veriyor. Belediyecilik sadece yol yapmak değildir, bu işin bir de sosyal ve toplumsal yönü vardır. Denizli'de yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımız her alanda sürecek."