Büyükşehir Belediyesinden Engelli Baba ve Ailesine Destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, küçük bir gecekonduda yaşam mücadelesi veren engelli bir baba, hasta eşi ve üç çocuğuna sahip çıktı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla harekete geçen Engelliler Daire Başkanlığınca Eyüboğlu Mahallesinde ikamet eden engelli Orhan Düzer (41), eşi Zekiye (41), çocukları Seda (12), Zeynel (10) ve Halil Düzer'in (5) ihtiyaçları tespit edildi.



Daire Başkanı Yusuf Çelebi, aileyi evinde ziyaret etti.



Aileye gıda yardımı başta olmak üzere, ev eşyası ve giysi yardımı yapmak için harekete geçen belediye yetkilileri, ailenin yüzünü güldürdü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yusuf Çelebi, aileyle ilgili haberi görür görmez harekete geçtiklerini ifade ederek, sorunlarını inceleyerek tespitlerde bulunduklarını aktardı.



Çelebi, "İlk etapta gıda ve giysi yardımı yaptık. Daha sonra da evinde eksik olan temel ihtiyaçların tespitini yapıp yardım yapmayı planlıyoruz. İstişareler sonrası aileye destek olacağız." dedi.



Anne Zekiye Düzer, görme engelli olduğunu ancak engelli raporu alamadığını ifade etti.



Büyükşehir Belediyesi yetkililerine yardımlarından dolayı teşekkür eden Orhan Düzer, şöyle devam etti:



"Belediyemizin ilgisi bizleri mutlu etti. Duyarsız kalmadıkları için teşekkür ederiz. Gerçekten çok zor durumdayız. Engelli maaşımızın dışında gelirimiz yok. O da kiraya ve faturalara gidiyor. Eşya alacak durumumuz yok. Yerde oturuyorduk. Şu anda belediyemiz bize destek sağlayacağını bildirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi'ye teşekkür ederim."