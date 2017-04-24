Büyükşehir Belediyesinden Çiftçilere Destek

Malatya Büyükşehir Belediyesi, tarımın gelişmesi ve alternatif ürünlerin yetiştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının, geçen yıl başta kırsal mahalleler olmak üzere il genelinde tarıma ve çiftçilere büyük destekler verdiği bildirildi.



Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yanı sıra, fidan ve proje desteği, kooperatif kurulumu, alternatif ürün ve parsel hazırlama ile organik gübre üretimi konularında hizmet verildiği belirtildi.



Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı personellerince geçen yıl ziraat odaları eşliğinde 231 toplantı yapılarak 8 bin 45 çiftçiye tarımsal eğitim verildiği anımsatılan açıklamada, üreticilere tarımsal üretim, girdi temini, zirai mücadele, bakım, ekim, dikim, kooperatif ve birlik kurma, hasat ve pazarlama bilgileri ile hibe için proje hazırlamanın anlatıldığı kaydedildi.



Eğitimin yanı sıra hibeli tesis ve araç gereçler için de çiftçiler adına 161 proje hazırlandığı aktarılan açıklamada, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi, pazarlanması alanında 1 milyon 962 bin tutarında 64 proje hazırlandığı, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi ile işlenmesi kapsamında ise 4 milyon 773 bin tutarında 97 proje hazırlandığı bildirildi.



Ayrıca Doğanşehir Savaklı'da, Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kurulması gerçekleştirilerek, kooperatif için 1 milyon 711 bin lira tutarında Elma İşleme ve Soğuk Hava Deposu Projesi hazırlandığına dikkat çekilen açıklamada, Pütürge'de ise Bal Üreticileri Birliği adına 959 bin liralık proje hazırlanarak Tarımsal Kırsal Destekleme Kurumu'na (TKDK) sunulduğu, hazırlanan ve gerçekleştirilen 163 projenin tutarının ise 9 milyon 405 bin lira olduğu belirtildi.



Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Eğitim ve proje desteklerinin yanı sıra alternatif ürünlerin yetiştirilmesi amacıyla çiftçilere çeşitli türlerde ücretsiz meyve fidanları dağıtıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile 2016'da yapılan işbirliği ile 314 bin ceviz, 118 bin dut, 25 bin alıç, 5 bin lavanta, 5 bin biberiye, 44 bin ıhlamur, 8 bin üvez, 81 bin kızılcık ve 100 bin Trabzon hurması olmak üzere 700 bin dolayında meyve fidanı dağıtıldı. Bu yıl nisan ayında da ilçelere dağıtılan 300 bin fidanla, toplam 1 milyon fidan, ziraat odalarının kontrolünde çiftçilere dağıtıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi lavanta bitkisi üzerinde çalışmalar yaparak, Arguvan Belediyesine ait 42 dekarlık araziye 3 bin lavanta fidesi dikti. Ekipler ayrıca hayvansal üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla çalışmalar yaptı."