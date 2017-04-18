Büyükşehir Belediyesinden Bin 950 Aileye Gıda Yardımı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bin 950 aileye gıda yardımında bulunuldu.



Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor.



Mardin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman'ın talimatıyla Sosya Hizmetler Daire Başkanlığı ile Mardinmasa ekibinin çalışmaları doğrultusunda il genelinde ihtiyaç sahibi aileler belirlenerek ihtiyaçları rapor edildi.



Raporlar çerçevesinde ihtiyacı tespit edilen bin 950 aileye gıda yardımında bulunuldu.