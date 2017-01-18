Büyükşehir Belediyesinden Araban'daki Yetiştiricilere Keçi Desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme" projesi kapsamında Araban ilçesinde yetiştiricilere keçi dağıttı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Araban ilçesi Eski Altıntaş Mahallesi'ndeki dağıtım töreninde konuşan Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, projenin daha önce başka bir yerde uygulanmadığını belirterek, çok şanslı olduklarını aktardı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kırsal ve taşra bölgelerine ayrı bir hassasiyet gösterdiğini ifade eden Özdemir, "Burada 20 aileye 25 keçi verilecek. Ekonomik anlamda büyük bir katkı sağlayacak. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle dul, yetim ve geçimi çok düşük ailelere dokunduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bu projenin devamını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ise, daire başkanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi, projenin önemini anlattı.



Antep peynirinin koyun ve keçi sütünden yapıldığını belirten Yılmaz, "Koyun yaklaşık 120 gün süt verirken keçi 230 gün süt veriyor. Dolayısıyla peynir yapımında da koyun sütünden daha ziyade keçi sütü ön plana çıkıyor." açıklamasında bulundu.



Süt ve peynir üretiminin arttırılması ve insanlara gelir sağlanması açısından projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, projeyle dağıttıkları keçilerin yüzde 90'ının gebe olduğunu belirtti.



Verilen Kilis cinsi keçilerin çok verimli olduğunu ifade eden Yılmaz, bu hayvanlarla beraber her aileye 500 kilogram fenni yemle 500 kilogram ot balyası verileceğini aktardı.



Yılmaz, Başkan Fatma Şahin'in girişimleriyle keçi sütünden peynir yapma yönünde çalışmalar yapıldığını kaydetti.



Destekten faydalanan vatandaşlar da, başta Fatma Şahin olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.