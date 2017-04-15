Büyükşehir Belediyesinde Restorasyon Çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas ilçesindeki eski öğretmenevinde yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi.



Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Çelik, Kayseri'nin güzel bir mekana daha kavuşacağını belirtti.



Eskiden öğretmenevi olarak kullanılan tesislerde detaylı bir çalışma yapıldığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:



"İnşallah hemşehrilerimizin hafta içi ve hafta sonu ailece gelebilecekleri, iştirakimiz olan KAYTUR'un lezzetlerinin uygun fiyatla tadılabileceği güzel bir mekanı hazırlıyoruz. Şehrin eşsiz manzarası seyredilerek birbirinden güzel lezzetler tadılabilecek. Burada açık ve camlı kamelyaların yanı sıra toplu yemeklerin yenilebileceği bir mekan da bulunuyor."