Büyükşehir Belediyesi Zabıtasından Çevik Kuvvete Ziyaret
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Abdurrahman Karabudak, Polis Haftası nedeniyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Abdurrahman Karabudak, Polis Haftası nedeniyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Abdurrahman Karabudak, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvetten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Yıldırım ile Çevik Kuvvet Şube Müdürü Yılmaz Ergan'ın da bulunduğu ziyarette Çevik Kuvvet görevlilerine başarılar diledi. Hafta dolayısıyla polisleri kutlayan Karabudak ve beraberindeki Büyükşehir Zabıta Dairesi heyeti, Yıldırım ve Ergan'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Heyet, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde polislerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ayrıca şehit polisler için Çevik Kuvvet Mescidi'nde mevlit okutup, şeker dağıttı. - ANKARA