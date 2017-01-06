Büyükşehir Belediyesi Teyakkuz Halinde

Manisa'da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini arttıran fırtınada yaşanabilecek olan olumsuz durumlara karşın Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm iş makineleri ve ilgili birimleri teyakkuza geçti. Vatandaşların mağdur olmaması noktasında tüm önlemleri aldıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin görev başında olduğunu vurguladı.



Dün gece itibariyle kentte ekili olan şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Olası afetlere karşı hazırlıklı olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm birimlerimiz görev bilinci ve sorumluluğu ile hareket ederek olası olumsuzluklara anında müdahale etmeye hazır durumda." ifadelerinde bulundu



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla vatandaşların mağdur olmaması amacıyla yoğun bir çalışma sürdürdüklerini de vurgulayan Gençoğlu, "İlimizde özellikle yüksek bölgelerde kendisini gösteren kar yağışının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerimizi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bunun yanı sıra fırtına sonrası gelen ihbarlar doğrultusunda cadde ve sokaklarda oluşabilecek tehlikelere karşı önlemlerimizi de aldık. Vatandaşlarımız her hangi bir sıkıntı ya da olumsuz durumda, 444 99 45 - 231 45 80 numaralı telefondan ekiplerimize ulaşabilirler" diye konuştu. - MANİSA