Büyükşehir Belediyesi Sporu Sevdiriyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., sporu hayatın bir parçası haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Spor A.Ş. tarafından spor tesisleri ve spor okullarının tanıtılması için Kayseri Park AVM'de bir etkinlik düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen ve iki gün süren etkinlikte çeşitli yarışmalar, aerobic ve spinning koreografileri sergilendi. Yapılan etkinlikler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve katılımla gerçekleştirildi.



Etkinlikler kapsamında Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Masa Tenisi takımı da gösteri maçı yaptı. Etkinliklerde ayrıca, 'Spora Minik Adımlar Projesi' kapsamında 4-6 yaş grubundaki çocuklara çeşitli spor aktiviteleri yaptırıldı. - KAYSERİ