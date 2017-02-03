Büyükşehir Belediyesi, 'Şehir Kültür Sanat' Dergisinin İkinci Sayısını Çıkardı

Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılan 'Şehir Kültür Sanat' dergisinin ikinci sayısında da ilk sayıda olduğu gibi şehrin sahip olduğu önemli değerlere yer veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Şehir Kültür Sanat' dergisiyle şehrimize ait her türlü değeri şehrimizin ve ülkemizin gündemine taşıyacağız" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 'Şehir Kültür Sanat' dergisinin ikinci sayısındaki yazısında bu dergiyi siyaset için değil şehir için çıkardıklarını söyledi. İlk sayıya gelen olumlu tepkilerden güç alarak ikinci sayıyı çıkardıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Dergimizin ortaya koymuş olduğu yayın politikası, estetik kaygısı, kültürel seviyesi, verdiği samimi ve sıcak duygu, şehrimizi ve sahip olduğumuz tabi, tarihi, kültürel, sanatsal, insani ve ekonomik değerlerimizi gündeme getiriş kalitesi ve sunuş biçimi hemen hemen tüm çevrelerin takdirini ve hüsnü kabulünü kazandı. Biz bu dergiyi siyasetimiz için değil şehrimiz için çıkarıyoruz. Şehrimize ait her türlü değeri şehrimizin ve ülkemizin gündemine taşıyacağız. Taşırken de etik ve estetik ilkelere sadakat göstereceğiz" dedi.



Şehir Kültür Sanat dergisinin ikinci sayısında Türkiye'nin en kapsamlı bilim merkezi olan ve kısa sürede Anadolu'nun cazibe merkezi haline gelen Kayseri Bilim Merkezi ile ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Dergide ayrıca Kayseri'nin önemli bir değeri olan Davud El Kayseri anlatılıyor. Ali Dağı, Hunat Mahallesi, Ulu Cami, Kayseri halı ve kilimiyle ilgili dikkat çeken yazıların bulunduğu dergi, Strabon'un gözünden Kayseri'yi de anlatıyor. - KAYSERİ