Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında 58 gündem ve 25 ek gündem maddesi görüşülerek oylandı.



Meclis toplantısının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mutafa Çelik, "Biz birer kamu yöneticisi olarak bu işlerin vebalini biliyoruz. Sokakta olan kötü olayların asıl sorumlusu bizleriz. Ankara'da hükumetimiz, Kayseri'de de yerel yönetimler olarak bizleriz. Olumsuz işlerin olmaması için gençlerimizin eğitilmesi ve bunların sosyal hayatta kendilerini ifade edecek şekilde çalışmalar yapılması gerekiyor. Bunlarla ilgili okul yapılacaksa yaptık, geçen sene 5 tane Milli Eğitim Bakanlığı'na okul yaptık. KAYMEK'lerle ilgili çalışmalar yaptık. Yeni yeni kurs binaları yaptık. Geçen sene 11 ilçemizde kadın ve gençlik merkezini hizmete açtık. Bunun dışında yine ilçelerimizde meydan düzenlemeleri, parklar, kapalı pazar yerleri, spor tesisleri yapıyoruz. Bunların tamamı geçen sene ilçelerde yaptığımız işler. Ayrıca ilçelerimizde tarım ve hayvancılığı destekleme amacıyla da bir dizi çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların bir çoğu Türkiye'de olmayan işler" diye konuştu.



Meclis toplantısında konuşan MHP'li Meclis Üyesi Kazım Yücel ise, "2010 yılında Kayseri'de 5 bin 500 iaşe paketi dağıtılmış. Kayseri gelişmekte ise 5 bin 500 iaşe paketi 2017 yılında 19 bine çıkmamalı. Demek ki Kayseri ekonomik açıdan zayıf bir göç alıyor. veya hakikaten fakirleşen bir Kayseri'deyiz şu anda. 80 milyonluk bir Türkiye'yi 21 bakan idare ediyor. Fakat 1 milyon 200 bin nüfuslu Kayseri'de 23 tane daire başkanı var. Bu bizim için bir çelişki gibi duruyor. Burada bir tasarruf olması gerektiğini de biz 825 milyon bütçeyi koyduğumuzda ihtiyaç gibi ama 650 milyon harcadığımızda da yeterli gibi görüyoruz. Bir tasarruf olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 15 Temmuz darbesini biz de sizler gibi esefle karşılıyoruz. Biz de sizler gibi hatta sizlerden daha ön saflarda yerimizi aldık. Ama bu hain saldırının arkasından bir bütçe tasarrufuna gidilmesi gerektiğini Sayın Başbakanımız net bir şekilde söylemişti. Dolayısıyla biz Büyükşehir Belediyesi olarak daire başkanlarımızın sayılarında da bir tasarrufa gidebiliriz. Örnek vermek gerekirse Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bey, kentsel dönüşümle ilgili çok önemli bir konuya temas etti. Hakikaten Kayseri'ye verilmiş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir sözüdür kentsel dönüşüm. Bizim de gurup olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu bu. Bütçemiz 825 milyon iken 8 milyon 70 bin lira kentsel dönüşüme bütçe ayırt etmişiz. Kentsel dönüşüm acaba rafa mı kalkıyor demeyeceğim ama verdiğimiz ehemmiyet bu ise binde bir bütçemizi kentsel dönüşüm için harcamışız. Muhtemelen bu da yarışmaya katılan 3 projenin bir tanesine harcanılan rakam olma ihtimali yüksek. Tarım Kayserimizin olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Fakat oraya ayırt ettiğimiz bütçe de 9 milyon. Bunu önemsiyoruz ama gariptir 3 milyon 800 binini harcamışız. Tarıma önem vermek bu mu? Biz bu işi biraz daha ciddiye alalım diye bunları söylüyoruz. Kayseri için önemli şeyler bunlar. Madem Türkiye'de sadece biz yapıyoruz diyoruz, hiç olmazsa ayırt ettiğimiz bütçeleri bizim kullanmamız lazım" ifadelerini kullandı.



Yücel'in konuşmasının ardından tekrar söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Daire başkanı sayısı konusunda bizim ziyadesiyle hassasiyetimiz var. İhtiyaç olan her yere de açmaya gayret edeceğiz. Ama ihtiyaç olmayan bir daire başkanlığı da açmayız. İlçeler bize bağlanınca gelin de daire başkanı açmayın. Bunu Allah size sorar. Bizim bütçeleri nasıl verimli kullandığımız da denetim raporunda gayet güzel bir şekilde açıklanıyor. Tarım bütçesinin azlığından bahsediyorsunuz, bütçemiz yeterince fazla. Yaptığımız işler tüm Türkiye tarafından takdir ediliyor" dedi.



Konuşmaların ardından 58 gündem ve 25 ek gündem maddesi görüşülerek oylandı. - KAYSERİ