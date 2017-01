Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Yarı Yıl Tatili Hediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçeler ve kırsal dahil olmak üzere 100'ün üzerindeki okula "Çevreci Nesil Eğitim Seti" hediye etti. Eğitim seti sayesinde çocuklar yarıyıl tatilinde hem boş vakitlerini değerlendirecek hem de kitapçıklarda anlatılan bilgiler ışığında çevre bilinci kazanacak.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitime verdiği desteği ara vermeden sürdürüyor. Mersin'in sosyal, kültürel ve eğitim alanında gelişmesini sağlamaya yönelik her türlü projenin içerisinde yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitime verdiği desteğe bir yenisini ekleyerek, ilkokul düzeyindeki çocuklara 5 bin adet "Çevreci Nesil Eğitim Seti" dağıttı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ilk etapta Mezitli'de Muhittin Develi İlköğretim Okulu, Erdemli'de Aslanlı, Kocahasanlı, Koramşalı, Çiriş ve Barbaros ilköğretim okulları, Toroslar merkez ve kırsalında Kızılbağ, Dalakdere, Musalı, Gözne, Ayvagediği, Arslanköy ve Osmaniye ilköğretim okulları, Tarsus'ta Kaleburcu İlköğretim Okulu, Çamlıyayla'da Beylice, Fakılar, Atatürk ve Sebil ilköğretim okullarına setlerin dağıtımını gerçekleştirdi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Her şeyin başı eğitim. Ne yaparsak yapalım eğitim olmadan hiçbir yere varılamayacağını çok iyi biliyoruz. Şunu da iyi biliyoruz ki, çevre bilincini çocuklarımıza küçük yaşlarda kazandırmazsak, ileride onların ne doğaya ne de insanlığa saygılı olmalarını bekleyemeyiz. Bu yüzden de belediyemiz olarak eğitime her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Bundan sonra da eğitime olan desteğimiz artarak devam edecek. Bu dağıttığımız eğitim seti sayesinde, çocuklarımıza doğaya olan saygıları küçük yaşlardan itibaren kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.



Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve çocukların eğitim yaşına uygun görsel içeriklerle zenginleştirilen kitapçıklar, geri dönüşüm, küresel ısınma, ekosistem, çevre temizliği ve yenilenebilir enerji gibi konularda çocuklara bilgi veriyor. Setlerin yanı sıra okullardaki bütün öğretmenlere duvar ve masa takvimi, okullara da gönder bayrağı hediye edildi. - MERSİN