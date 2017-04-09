Büyükşehir Belediyesi'nden engelli çifte gelin arabası

Mersin'de maddi imkansızlık nedeniyle nikahtan sonra düğün yapamayan engelli çiftin düğünü, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı



MERSİN - Mersin'de maddi imkansızlık nedeniyle nikahtan sonra düğün yapamayan engelli çiftin düğünü, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.

Nikahlarının ardından düğün yapmak isteyen ancak bir türlü bu mutluluğa ulaşamayan engelli çift Zeynep Güneri ve Maşallah Erensayın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın desteğiyle muhteşem bir düğünle dünya evine girdi.

Engelli transfer aracı gelin arabası oldu

Engelli çiftin düğün masrafları Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından karşılanırken, belediyesi engelli transfer aracı da gelin arabası gibi süslendi ve çiftin hizmetine sunuldu. Zor bir süreçten sonra düğünlerini yapabildiklerini söyleyen damat Maşallah Erensayın, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Aşk engel tanımaz"

Düğünlerini yapabilmek için birçok girişimde bulunmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını kaydeden gelin Zeynep Güneri ise Başkan Kocamaz'ın kendilerine yardım eli uzattığını söyledi. Kocamaz'a desteklerinden dolayı minnettar olduklarını belirten Güneri, düğünlerine katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Güneri, ilk etapta ailelerinin engelli oldukları için bu evliliğe karşı olduğunu de belirterek, "Ama biz birimizi çok sevdik. Aşk engel tanımaz dedik ve evlenmeye karar verdik" dedi.

Engelli çiftin düğünleri oldukça renkli geçerken, Mersin'de yaşayan birçok engelli de düğüne katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Hasan Celal Taş, Başkan Kocamaz'ın göreve gelir gelmez engelsiz bir kent oluşturmak amacıyla Engelliler Daire Başkanlığı'nı kurduğunu hatırlatarak, engelli vatandaşların kötü günlerinde olduğu gibi mutlu günlerinde de yanlarında bulunmayı görev bildiklerini söyledi. Taş, Başkan Kocamaz adına çifte altınlarını taktı.