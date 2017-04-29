Büyükşehir Belediyesi'nden Akköprü'ye "Atlı" Havuz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kente estetik kazandıracak görsel zenginliklere bir yenisini daha ekliyor. Akköprü kavşağında araçları artık sisler içinden koşan at heykelleri karşılayacak.



Başkent'in boş ve atıl alanlarına çok sayıda havuz ve değişik figürlerle görsel zenginlik kazandıran Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının Akköprü'de köprü altındaki boş alana yaptığı atlı havuzun montaj çalışmaları sürüyor. Ankara'da ilk kez yapılan havuz, henüz tamamlanmamasına rağmen vatandaşların ilgisini çekiyor. - ANKARA