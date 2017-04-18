Büyükşehir Belediyesi Meclisi Nisan Ayı Oturumları Başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi meclisinde başlayan nisan ayı ilk oturumuna büyükşehir belediyesi encümen üyeleri ve ihtisas komisyonlarına üyeler seçildi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi nisan ayı birleşimleri Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin başkanlığında yapıldı. Oturum öncesi halk oylaması ile ilgili bir değerlendirme yapan Çiftçi, "Meclisimiz adına tüm Şanlıurfa halkına tekrardan teşekkür ediyorum. Şanlıurfalılar Türkiye ortalamasının 19 puan üzerinde bir destekle geleceğine sahip çıkmışlardır. Yine Türkiye'de referanduma en büyük desteği Harran ilçemiz vermiştir. Bununla birlikte tüm ilçelerimizde aynı tabloyu görmek aslında vatandaşlarımızın geleceğini teminat altına alma arzusunu ortaya koymuştur. Bu süre boyunca da halk oylaması için bizlerle birlikte emek veren tüm arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum" dedi.



Başkan Çiftçi'nin konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Nisan ayının ilk birleşiminde yapılan seçimle büyükşehir belediyesi encümen üyeleri ve ihtisas komisyonlarına üyeler seçildi. Yapılan oylama sonucu encümen üyeleri, Ahmet Kaytan, Aydın Yener, Ali Zülfikar İzol, Ahmet Boğa ve Mehmet Yüzücü olarak belirlendi. - ŞANLIURFA