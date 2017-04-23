Büyükşehir Belediyesi İşitme Testi Yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne üye olan engellilere işitme testi yapıldı.



Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğüne üye olan işitme engelli vatandaşlara yönelik işitme testi yaptırıldı.



İşitme testiyle ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ziya Kesriklioğlu, "Engelliler merkezimize üye olup da hastaneye gidemeyen işitme engelli arkadaşlarımıza, uzmanlar tarafından işitme testi yaptırılmaktadır. Merkezimizde alanlarında uzman hekimlerimiz işitme testi yapıyorlar." diye konuştu.



İşitme testini yapan Selahattin Koktay, "Burada işitme engelli vatandaşlarımıza yaptığımız ilk aşama işitme testi sonucuna göre gerek, işitme cihazları gerekse hastanelere yönlendirilmeleri hususunda yardımcı oluyoruz."dedi.