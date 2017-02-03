Büyükşehir Belediyesi İşçileri Maaşlarını Zamanında Alacak

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Cumali Atilla'nın girişimleriyle, hizmet alımı olarak çalışan ve maaşlarını zamanında alamayan 2 bin 500 işçinin sorunu çözüldü.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla'nın talimatıyla, belediye bünyesinde çalışan ve maaşlarını zamanında alamayan 2 bin 500 hizmet alımı personelin maaş sorunu sonlandırıldı.



Taşeron firmaların maaşlarını zamanında ödememesi nedeniyle mağdur olan işçiler, yapılan düzenleme ile artık maaşlarını belediyeden düzenli olarak alabilecek.



Atilla'nın girişimleri sonucu banka ile yapılan anlaşma gereği, işçilere promosyon ödenecek.